شاهد.. مراكز الايواء بحماة تستقبل النازحين من حلب

العالم _ مراسلون

وقال محافظ حماة كمال برمو لقناة العالم: تتضمن الاستجابة السريعة استقبال الاخوة الوافدين من محافظة حلب الى محافظة حماة، جهزنا مراكز الايواء وجهزنا كلما يتطلب مركز الايواء وايضا دخلنا بالمساعدات الفورية لهم. الأمور جيدة ومحافظة حماة بخير والحركة طبيعية.

مشاعر الخوف والقلق التي رافقت رحلة وصول الوافدين الطويلة والمحفوفة بالمخاطر بدأت بالتلاشي مع وصولهم بر الامان.

مخاوف الوافدين على أقربائهم في حلب والتي منعتهم من الكلام لا يبددها سوى القضاء على التواجد الارهابي في سورية.

تعب وبحث عن قسط من راحة بانتظار العودة الى المنازل، هذا هو لسان حال أهالي مدينة حلب الوافدين إلى مدينة حماة بانتظار العودة الى المنازل على امل ان لا يطول الانتظار.