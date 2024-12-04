نتنياهو يمثل أمام المحكمة في تل أبيب قريبا

العالم-الاحتلال

وكانت المحكمة المركزية التابعة لكيان الاحتلال في القدس المحتلة، قد أمهلت نتنياهو، أسبوعاً واحداً للاستماع لشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، بعد أن وافقت بشكل جزئي على طلب تأجيل بدء الاستماع لشهادته 15 يوما.

وقررت المحكمة، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية، البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من موعدها المقرر في الثاني من الشهر نفسه، بعد أن طلب “نتنياهو” التأجيل إلى 17 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد سلمت ردها على طلب “نتنياهو” إلى المحكمة، وجاء فيه أنه “على إثر المصلحة العامة الواضحة بإنهاء سريع بقدر الإمكان للمحاكمة ومنع تأخيرها، وبغياب مبررات حقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، فإن مقدمة الاتهامات تعارض الطلب”.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير/كانون الثاني 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو/أيار من العام نفسه.