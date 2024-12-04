الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 425 تواليًا

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 61 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 43 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وصل جثمان الشهيد أكرم الأطرش (44 عامًا) إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشاله من منطقة المطاحن جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوب مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب وفقد آخرون جراء غارات الاحتلال على دير البلح والبريج وسط قطاع غزة فجر اليوم.