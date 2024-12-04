الاحتلال يسلم جثماني منفذي عملية 'البحر الميت'

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر أردنية، أن قوات الاحتلال سلمت جثامنيّ منفذيّ عملية البحر الميت الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس للأردن".

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استلام جثماني الشهيدين، للشروع في إجراءات الدفن بعد تسليمهما لذويهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجة الأردنية، سفيان القضاة: "إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن".

وأضاف القضاة: "إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة".

جدير ذكره أنه في 18 من أكتوبر الماضي، نفذ الشهيدان "أبو غزالة وقواس" عملية فدائية أُصيب خلالها جنديان في جيش الاحتلال الصهيوني قرب منطقة البحر الميت.