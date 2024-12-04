الجيش السوري يقلب المعادلة في حماة ويسقط 20 مسيرة للمسلحين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم، حسام زيدان، أن حماة شهدت اشتباكات عنيفة حيث تمكن الجيش السوري من تصدي هجمات المجموعات المسلحة باتجاه نقاط انتشاره في الريف الشمالي، وتمكن من السيطرة على كفر شحرور وثبت نقاط عسكرية في منطقة خطاب.

وأضاف مراسل العالم أن الجيش أوقع عددا كبيرا من المسلحين بالإضافة الى تدمير آلياتهم عبر هجمات مباغتة ودحرهم باتجاه عمق ريف إدلب.

وأوضح مراسل العلم أن العمليات في ريف حماة لها طابعها خاص، حيث أن الفصائل المسلحة تحاول الضغط على الجيش السوري إلا أن العمليات انقلبت بعد وصول الإمدادات العسكرية السورية التي دخلت خط الاشتباك المباشر وأدت إلى اندحار المجموعات المسلحة التي حاولت التأثير على معنويات الأهالي من خلال انتشار الشائعات.

وتابع المراسل أن الجيش السوري أعلن بيانا يوم أمس أفاد فيه بسقوط حوالي 20 طائرة مسيرة كانت استهدفت أحياء في مدينة حماة وعدة قرى في محيطها.

وقال مراسل العالم إن الجيش السوري لحق الإرهابيين حتى ريف إدلب الجنوبي بتنفيذ عدة غارات جوية ودمر عدة مقرات لها كانت تحوي أجانب مسلحين بالاضافة الى مقتل 200 مسلح.