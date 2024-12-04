ضباط اوکرانيين يشرفون علی اطلاق المسيرات ضد الجيش السوري

العالم - مراسلون

وقالت دارين فضل ان الجيش السوري سجل تصد اسطوري علی محور ريف حماة الشمالي، حيث صد هجمات متتالية لمسلحي جبهة النصرة تحرير الشام، استخدموا فيها مسيرات متطورة تستخدم للمرة الاولی، أشرف علی اطلاقها ضباط اوكرانيين.

وأشارت مراسلة العالم الی ان المجموعات المسلحة اطلقت بموازاة هذه الهجمات، حملة ممنهجة لبث الاشاعات من أجل التأثير علی معنويات المدنيين والجيش السوري.

وأوضحت مراسلة العالم ان الجيش السوري، تمكن ايضاً من التقدم علی محور ريف حماة الشمالي واستعاد عدد من البلدات المحتلة ووسع طوق الامان حول مدينة حماة الی 15 كيلومتر، بعد ان كان 8 كيلومترات.

وبيّنت مراسلة العالم نقلاً عن مصدر ميداني ان الجيش السوري، استعاد بلدة معر شحور، ومدرسة المجنزرات والفرقة 25.

وأضافت مراسل العالم:"امام هذا التقدم للجيش السوري انسحبت ارتال المجموعات المسلحة نحو محور ريف ادلب وحماة، فأصبحت هدفاً لضربات جوية مكثفة لسلاح الطيران السوري الروسي المشترك، فأصابتهم وتم رصد مقتل عدد كبير منهم، فأعنلوا حالة الطوارئ واستنفار المنظومة الصحية في مدينة إدلب".

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