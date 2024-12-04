الجيش السوري يوسع امان حماة بمسافة 20 كلم

العالم- سورية

وتقول مصادر ميدانية من قلب مدينة حماة ان الجيش السوري يتقدم على محاور عدة ويقطع خطوط إمداد المسلحين ويؤمن المناطق التي انسحبوا منها، وهناك مؤازرة شعبية كبيرة للجيش السوري في عملياته بالتصدي لجبهة النصرة وتنظيماتها.

وتستمر القوات السورية، بدعم جوي وبري مكثف، استهداف مواقع ومحاور تحركات "جبهة النصرة" في ريف حماة الشمالي وصد محاولات الجماعات الارهابية المسلحة التي تسعى للسيطرة على مواقع استراتيجية.

وتقدم الارهابيون إلى مسافة يبعد 7 كيلومترات عن حماة، وسط مخاوف من دخولهم بعض الأحياء في أطراف المدينة.

ونفذ الطيران الحربي السوري والروسي أكثر من 100 غارة جوية منذ مساء أمس على مواقع الارهابيين في ريفي حماة وإدلب.

وقالت: مصادر ميدانية من قلب مدينة حماة ان عدد المسلحين القتلى هذا الأسبوع يتجاوز 1600 من جبهة النصرة وباقي تنظيماتها.