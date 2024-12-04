شاهد.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

العالم _ خاص بالعالم

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى عمر شويكي استشهد فجرا، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بضواحي القدس المحتلة.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد للتحقيق معه، وذلك قبيل الإعلان عن استشهاد نجله.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.

وفي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. وواصلت اقتحام أحياء في قلقيلية وهدمت بيوتا واعتقلت فلسطينيين.

وفي شمال الضفة، اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحي المساكن الشعبية، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب جراء دهسه خلال مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي إطار مسلسل اعتداءات المستوطنين المتواصل، هاجم مستوطنون فجر الأربعاء بيوت مواطنين وأضرموا النار في منزل وسيارة في حي الضباط ببلدة بيت فوريك بمدينة نابلس.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء مخيم الجلزون شمال رام الله ومخيم الدهيشة في بيت لحم. الاعتداءات الإسرائيلية طالت أيضا بلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.