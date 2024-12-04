إيران تتابع التطورات في كوريا الجنوبية بدقة

العالم - ايران

واكدت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، في بيان تعليقاً على التطورات السياسية في كوريا الجنوبية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب الأحداث في كوريا الجنوبية، معربة عن أملها في أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها دون الإضرار بالمواطنين، وبما يحترم المؤسسات القانونية والديمقراطية.

كما دعت دائرة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر، وتجنب التواجد في أماكن قد تشهد أعمال عنف. وأوصتهم، في حال وقوع أي حادثة، بالتواصل الفوري مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سيول.