الجيش السوري يخوض معركة كسر عظم على محور زين العابدين الاستراتيجي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في حماة سعد الله خليل، أنه تدور اليوم اشتباكات عنيفة على محور حماة الشمالي، حيث شهدت منطقة جبل زين العابدين اشتباكات عنيفة، خلال الليلة الماضية، وهي قرب جبل كفراع شمال حماة موضحا أن الدفاعات السورية كلها تدور حول جبل زين العابدين لمنع دخول الجماعات المسلحة للمنطقة التي تشرف على مدينة حماة.

وأشار مراسل العالم أن المجموعات المسلحة تسعى للوصول الى هذه النقطة وإلى بلدة قمحانة الاستراتيجية في محيطها.

وأضاف مراسل العالم أن الجيش يثبت وجوده ونقاطه بمحيط الجبل، كما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الليل لصد هجوم المسلحين.

وكان يوم أمس انتشار أخبار دخول المجموعات المسلحة للجبل أدى لتورط عناصر كثيرة منها للمعلومات المضللة فتوغل 25 مسلحا الى الجبل إلا أنهم فوجئوا بنيران الجيش السوري.

وقامت الفصائل المسلحة باستهداف مدينة حماة بالقذائف الصاروخية مساء، أمس الثلاثاء، بالقرب من منطقة حي التعاون ما أدى لإصابة عدة أشخاص إثر القذائف، وكذلك بمنطقة الشيخ عنبر.

وتطرق مراسل العالم أن سلاح الجو يستمر في استهداف قوات دعم المجموعات المسلحة. كما يشهد محيط منطقة الخطاب لانطلاق الهجوم المضاد، مضيفا أن كل هذه المعطيات تشير الى حالة ميدانية تتبين نتائجها في الأيام القادمة.

وحول عمليات الجيش السوري أفاد مراسل العالم أنها في 3 مراحل بدأت يوم الاثنين بالفعل والعملية الثانية قد انطلقت منذ يوم أمس، وستكون العملية الثالثة هي خلال اليومين القادمين التي نشهد نتائجها الملموسة على الأرض.