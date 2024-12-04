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صباح جديد..

التدمير المتعمد للقطاع الصحي في غزة

الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

يمكن للحرب، ان تهدم البيوت والطرقات والمدن والضيع والذكريات؛ لكنها لن تهدم المحبة والحنان والتعاطف.

العالم - صباح جديد

يمكن للحرب، ان تستهدف الامان لكنها لن تستطيع ان تسرق لحظات التعاطف والتضامن والفرح مهما كانت بسيطة.

يمكن للحرب ان تأخذ جميع الممتلكات وألعاب الاطفال وكتب الطلاب، لكنها لاتستطيع ان تمنع الشعوب من الوقوف جنباً الی جنب.

برنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم يبقی كما كان متعاطفاً ومسانداً للشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما التي يعيشانها بسبب العدوان الاسرائيلي.

واستضافت قناة العالم الاعلامي صالح القزويني، لبحث التدمير المتعمد للقطاع الصحي في غزة وايضاً ردود الافعال حول قرار محكمة الجنايات الدولية.

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