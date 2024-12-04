مسؤول برلماني ايراني: نار المؤامرة في سوريا ستطال الدول الداعمة للإرهاب

العالم - ايران

وأضاف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في حديثه مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، حول نشاط الجماعات الإرهابية مجددا في شمال سوريا والذي أدى إلى احتلال محافظة حلب في الأيام الأخيرة، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها ملزمة بتقديم الدعم الكامل لدول محور المقاومة، بما في ذلك سوريا.

وأضاف: على الرغم من التقدم السريع الذي حققته الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، فإننا واثقون من أن هزيمة جبهة المؤامرة الغربية-الصهيونية التكفيرية ستكون حتمية كما في الماضي، وفي نهاية هذه المؤامرة الخطيرة، سيكون النصر حليف جبهة المقاومة.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى دعم بعض الدول في المنطقة للجماعات الإرهابية في سوريا، مؤكدا: لا شك أن عواقب دعم الجماعات الإرهابية وإثارة الفوضى في سوريا ستطال الدول التي تدعم التيارات التكفيرية، كما حدث في الماضي عندما تسببت العناصر التكفيرية والداعشية في مشاكل أمنية كبيرة للدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف عزيزي: نصيحتنا للدول التي تساهم في إشعال فتيل الفتنة والحرب في سوريا هذه الأيام هي أن تتعامل بحذر حتى لا تطالهم نار هذه المؤامرة الغربية-الصهيونية في المستقبل.