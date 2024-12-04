قناة العالم
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
تخوين متبادل واقتتال داخلي بين المسلحين بمناطق الشيخ نجار والاشرفية بحلب
عاجل
قتلى وجرحى بين صفوف الارهابيين لخلافات داخلية في منطقة بني زيد بحلب
عاجل
قتلى وجرحى بين صفوف الارهابيين لخلافات داخلية في منطقة بني زيد حلب
عاجل
مراسلتنا: هدوء نسبي في درعا جنوب سورية وسط استنفار للجيش لمنع اي خرق
عاجل
العشائر العربية بدير الزور تؤكد دعمها للجيش السوري ورفضها للانفصاليين
عاجل
شهيد ومصابون بقصف للاحتلال استهدف جباليا البلد شمالي قطاع غزة
عاجل
نادي الاسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية
عاجل
5 شهداء باستهداف الاحتلال للفلسطينيين شرق النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
3 شهداء بينهم طفلان بقصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
قصف مدفعي عنيف للاحتلال في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة