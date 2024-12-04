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موظف في شركة عسكرية: أوكرانيا تدرب الإرهابيين في سورية + فيديو

موظف في شركة عسكرية: أوكرانيا تدرب الإرهابيين في سورية + فيديو
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد موظف في شركة عسكرية ومتخصص في الطائرات دون طيار في سورية  أن نظام كييف يقوم بتدريب الإرهابيين في سورية.

العالم-سوريا

وأفاد موظف في شركة عسكرية، اليوم الأربعاء، لـ"سبوتنيك"، بأنّ المجموعات المسلحة في سوريا يجري تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين، ويعتمدون تكتيكاتهم.

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وقال المتخصص والذي يدرس أنظمة الطيران المسيّر للإرهابيين في سوريا، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "أستطيع أن أؤكد أنّ المجموعات المسلحة في سوريا، جرى تدريبها من قبل متخصصين ومدربين أجانب، إذ كنت موجوداً في منطقة العملية العسكرية الخاصة (روسيا)، ورأيت كيف تعمل المسيرات هناك، وبعد ذلك، رصدت استخدام المسلحين للتكتيكات ذاتها التي يستخدمها الأوكرانيون".

وأضاف أنّه "رصد استخدام المسلحين للتكتيكات ذاتها التي يستخدمها الأوكرانيون"، مستنتجاً أنّ "الاستخبارات الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

كما أشار إلى أنّ المسلحين بدأوا باستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية ليلاً، وهذا يعني أنّها مجهزة بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية، وهذا التكتيك نموذجي للعسكريين الأوكرانيين، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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