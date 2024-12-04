شاهد/ الجيش السوري يفك حصار المسلحين عن طلاب عسكريين بحلب

العالم – سوريا

وأشارت، في بيان، إلى أن ذلك تم من خلال تنسيق سوري - روسي عسكري سياسي مشترك.

وأكدت أن الطلاب والضباط "استطاعوا الصمود في مواجهة الإرهابيين، ودافعوا عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب"، وتصدوا "بكل بسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور، ثم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين الذين تقاطروا من المحاور، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى ارتقاء عدد من الطلاب والضباط شهداء وإصابة آخرين بجراح.