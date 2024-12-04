شاهد/ الموقف العراقي من التصدي للإرهابيين في سوريا

العالم – سوريا



وقال الفياض، من محافظة نينوى (شمالي العراق)، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلاد".

وتعهد الفياض لأبناء الشعب بأن العراق "سيبقى آمناً مستقراً"، مضيفاً: "نحن أصحاب الاختصاص في القتال ضد المجموعات الإرهابية".

وقبل أيام، أكدت وزارة الدفاع العراقية أن "مدرعات من الجيش العراقي تتحرك لإسناد الحدود من القائم جنوباً، حتى الحدود الأردنية، وذلك بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".

بدورها، قالت وزارة الداخلية العراقية إن "الحدود العراقية مع سوريا هي الأفضل أمنياً واختراقها من الجانب السوري غير ممكن لأنها محصنة ومؤمنة".

"الدفاع عن سوريا هو دفاع عن المنطقة"

من ناحيته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن "الهجمات الإرهابية في سوريا ليست مفاجئة، بل تأتي ضمن سياقات ما تتعرض له المنطقة".

وشدد المالكي على أن "الدفاع عن سوريا هو دفاع عن الدول المجاورة لها وعن المنطقة، لذلك يجب حمايتها في وجه هذا التحدي".

وفي وقتٍ سابق، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.