شاهد/الجيش السوري يدمر مستودع أسلحة وآليات للمسلحين بإدلب

العالم – سوريا

وقد نشر مقطع فيديو يوثق غارة الطيران الحربي السوري على مواقع المسلحين في معرة النعمان.



ويوم أمس، أعلن مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قضى على عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ودمر آلياتهم وأسلحتهم.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ إغناسيوك، إنه تم القضاء على حوالي 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات حلب وحماة وإدلب.

وشن مسلحون بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.

بدوره، أعلن الجيش السوري في وقت سابق تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد. وأقام خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة لإيقاف تقدم المسلحين.