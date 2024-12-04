دحر الارهاب في سوريا

العالم - بإختصار
وكالة سانا: الجيش السوري سيطر على العديد من القرى الواقعة في ريف حماة الشرقي والشمالي.
الطيران الحربي السوري والروسي المشترك يشن غارات مكثفة على مواقع الارهابيين.
وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: الطائرات السورية دمرت انظمة إطلاق صواريخ لجبهة النصرة.
وحدات الجيش السوري تمكنت من دحر الارهابيين بعيدا عن محيط مدينة حماة بمسافة 20 كيلومترا.
تقارير: تنسيق بين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة الارهابية سابقا) وأوكرانيا لتنفيذ عمليات تستهدف مواقع روسية في سوريا.
وسائل إعلام: مدينة حماة تشهد حياة طبيعية بعد حملة إعلامية مظللة طالبت الأهالي بإلتزام المنازل.
بوتين: يجب الوقف السريع للعدوان الارهابي على الدولة السورية من قبل الجماعات المتطرفة.
اردوغان: انقرة تدعم وحدة الاراضي السورية، ودمشق بحاجة الى حل سياسي.
السوداني: لن نقف متفرجين على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا.
مستشار قائد الثورة الإسلامية في ايران علي اكبر ولايتي: دعمنا لسوريا مستمر ومطلق.
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك: الهجوم على شمال سوريا تم بتنسيق تركي اسرائيلي.
مندوب روسيا لدى الامم المتحدة: الارهابيون في سوريا يحصلون على الدعم من الولايات المتحدة.
مصادر استخبارية روسية: الهجومعلى حلب تم بمشاركة من الولايات المتحدة واوكرانيا والناتو.