شاهد.. الجيش السوري يأمن محيط حماة.. ويحمل مفاجأة للارهابيين

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بعد تامين محيط مدينة حماة بشكل كامل، يعمل الجيش السوري على محاور ريف حماة الشمالي و الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، حيث يحصد السيطرة على مزيد من البلدات، ويستهدف تحركات الارهابيين جويا على طول المحور الممتد من ريف حماه الشمالي وحتى ريف ادلب الجنوبي.

في بيان عسكري، اعلن الجيش السوري انه من خلال تنسيق (سوري _ روسي) عسكري سياسي مشترك تم فك حصار التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الاكاديمية العسكرية في حلب وتامين وصولهم بأمان الى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وكانوا قد تصدوا للهجمات العنيفة للمسلحين على الأكاديمية مستخدمين الأسلحة والطيران المسير المتطور

حالة التفاف شعبية كبيرة مع الجيش السوري حيث قدم عدد كبير من الشباب السوري بينما تتوالي بيانات العشائر السورية التي تعلن تاييدها للجيش السوري واستعدادها للانخراط في صفوفه ومحاربة التنظيمات الارهابية

وعلى الصعيد الانساني ، تستمر هيئه تحرير الشام الارهابية باحتجاز ما يقارب 3000 مدني في السفيرة بالعراء في ظل ظروف انسانية قاسية، و لم تسمح لطواقم الهلال الاحمر السوري بالوصول اليهم لاجلائهم، وسط مناشدات أهلية للمنظمات الدولية للضغط على الارهابيين وفتح ممرات انسانية.