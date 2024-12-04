قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة للارهابيين في ريف اللاذقية
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طائرة مسيرة لجيش الاحتلال تستهدف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان
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الجيش السوري يدمر دبابة للارهابيين على محور سهل الغاب شمال غرب حماة
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 44532 شهيدا و105538 جريحا
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الصحة بغزة: 3 مجازر للاحتلال خلفت 30 شهيدا و84 جريحا بالساعات الماضية
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مقتل مسلحين باستهداف اماكنهم في محوري الشيخ هلال والسعن بريف حماة
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قصف اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
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اصابات معضمهم اطفال بانفجار قنبلة اطلقتها مسيرة صهيونية وسط القطاع
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كتائب القسام:تمكنا من قنص جنديين صهيونيين وسط مخيم جباليا شمال غزة
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الدفاع المدني الفلسطيني:الاحتلال يرغم الفلسطينيين على ترك بيت لاهيا