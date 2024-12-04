بروفيسور أمريكي يكشف عن هدف التصعيد الإرهابي بسوريا!

العالم- فلسطين



وقال ساكس أنه متأكد من أنها "عملية إسرائيلية وأمريكية وتركية". لان "تركيا لديها مشاكلها الخاصة مع الأكراد".

واضاف: كما ان "إسقاط الحكومات المحيطة وتوسيع رقعة الحرب وجر أمريكا إليها هدف طويل الأمد بالنسبة لإسرائيل؛ ولأن أمريكا مستعدة دائما لخدمة تل ابيب وتوسيع رقعة الحروب".



وأضاف ساكس -الذي يعد واحدا من أهم الاقتصاديين في العالم ومن أكثر الاقتصاديين والمفكرين تأثيرا في اليسار الأميركي: في عام 1996 عندما كتب نتنياهو كتابا بعنوان "مكافحة الإرهاب" وكانت النظرية السائدة في هذا الكتاب صريحة وخطيرة للغاية.

واوضح" جاء في هذا الكتاب أن حماس وحزب الله والجماعات الأخرى التي تعارض "إسرائيل"ليس من الجيد أن نقاتلهم مباشرة لأنه ليس مجديا، بل ما يتعين علينا القيام به هو الإطاحة بالحكومات التي تدعمها.. لذلك إننا بحاجة إلى تغيير النظام في جميع أنحاء الشرق الأوسط".