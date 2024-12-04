قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة
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سريا القدس:قصفنا تجمعات جنود الاحتلال المتوغلين في حي الجنينة شرق رفح
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مصدر عسكري سوري: الجيش قتل 300 تكفيري بينهم ذوو جنسيات اجنبية
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قوات الاحتلال تقتحم قرية شقبا قضاء رام الله
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كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة
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كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركافا وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة للارهابيين في ريف اللاذقية
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طائرة مسيرة لجيش الاحتلال تستهدف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان
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الجيش السوري يدمر دبابة للارهابيين على محور سهل الغاب شمال غرب حماة
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 44532 شهيدا و105538 جريحا