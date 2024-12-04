بالفيديو: ضباط اجانب يقودون المجاميع الارهابية داخل سوريا

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وقال مراسلنا "وسام الجردي"، "ما زالت عمليات التحصينات للجيش السوري على محور شمالي حماة والشمالي الغربي والشمالي الشرقي وصد لهجمات المسلحين التي هي تاتي باعداد كبيرة جدا ولكن حتى الان الجيش السوري يقوم بواجبه على اكمل وجه بالتصدي لهذه المجموعات الارهابية المدججة بالسلاح والمسيرات التي تقوم بها يعني جماعات وضباط اوكرانيين كما تتحدث المصادر الاستخباراتية وايضا الاعلامية الاجنبيه حول هذا الامر هي من تدير هذه المعركة على الارض مع ضباط اتراك".

وأضاف "حتى الان محاور الاشتباك ذاتها والوضع في حماة على ذاته والوضع الانسان والخدمي يقوم على اكمل وجه والحياة طبيعية داخل المدينة، على محاور الاشتباك هناك كل ساعة أو ساعتين محاولة لفتح جبهات لتشتيت الجيش السوري التي يتعامل مها معها بحزم، الجيش السوري وسلاح الطيران حتى هذه اللحظة هو يقوم بواجبه باستهداف جميع مواقع المسلحين ان كان في الارياف القريبة من ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي والشمالي الشرقي او حتى في الحدود الادارية لمدينة ادلب كخان شيخون ومعرة النعمان، وايضا داخل ادلب كان هناك عدة استهدافات غربي مدينة ادلب بشكل كبير جدا".

وأوضح مراسلنا "أنه على المحور أثريا- خناصر هناك اشتباكات تجري في هذه المناطق وهناك محاولات من قبل المسلحين التسلل على الطريق الدولي عبر طرق صحراوية ولكن هناك كمائن للجيش لقطع طريق اثريا الذي يربطها بسلمية وايضا يربطها في مدينة حماة وحمص، وسجلت اليوم حالة أو حالتين لكن الجيش السوري تعامل معها بحزم، كما ان هناك قوات استطلاع ترصد اي تحركات للمسلحين على هذا المحور".

هذا واستقدم الجيش السوري أضخم تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي لدعم القوات المنتشرة في المنطقة، وتأمين محيط قيادة الفرقة 25. وتمكن الجيش من السيطرة على بلدة معرشحور وتحرير الفرقة 25 ومدرسة المجنزرات بريف حماة.

وتزامن ذلك مع استهداف الجيش السوري لتجمعات ومقرات الجماعات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب عبر قصف جوي ومدفعي مكثف. وتمكنت القوات المسلحة السورية ومع وصول القوات الرديفة من إبعاد الجماعات الإرهابية لمسافة 20 كيلومترا عن مدينة حماة، وتكبيدها خسائر كبيرة.