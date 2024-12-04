بيدرسون يحذر من عودة ظهور 'داعش' بهذا البلد العربي!

العالم-سوريا

وحذّر بيدرسون ، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا من احتمال اندلاع نزاعات في مناطق أخرى في سوريا، ومن عمليات نزوح على نطاق واسع، وحث كل الأطراف على العمل على حماية المدنيين وإتاحة العبور الآمن للفارين من العنف.

ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة "خفض التصعيد لتفادي الخطر الذي يهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، وحث الأطراف السورية والدولية على الدخول في مفاوضات للخروج من الأزمة.

وأوضح بيدرسون أنه سيعود إلى المنطقة "قريباً" لإجراء محادثات لدفع العملية السياسية، وطالب بأن يأتي خفض التصعيد بآفاق سياسية ذات مصداقية للشعب السوري.

وعلى مدى الأيام الماضية، شنت جماعات ارهابية مسلحة في شمال غربي سوريا بقيادة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" هجوماً عسكرياً للسيطرة على حلب وإدلب وحماة.