آخر تطورات مواجهات الجيش السوري مع المجموعات الإرهابية في حماة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى تأكيد الجيش في بيانه العسكري أن عملية إعادة الإنتشار هذه كانت حفاظا على أرواح المدنيين بعد إشتباكات واسعة خاضتها وحدات الجيش السوري وقدمت شهداء إثرهجمات كثيفه للمجموعات المسلحة على أحياء مدينة حماة.

وأشار مراسلنا إلى أن إعادة الإنتشار هي جزء من المناورات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري لحماية المدنيين في الرياض في مدينة حماة وداخل أحياء مدينة حماة بعد الهجمات المكثفة التي شنتها المجموعات المسلحة عبر محاور عدد كبير من المسلحين وصل الى الآلاف بدون مبالغة بدعم من حلف الناتو والإستخبارات الغربية التي كانت تقدم لهم الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي واللوجستي اذا صح التعبير، بالإضافه الى تقديم نوعية خاصة من الأسلحة منها المسيّرات التي تحمل تكنولوجيا متطورة.

وكان قد أعلن الجيش السوري أن المسلحين قد دخلوا أجزاء من حماة وأن قواته بدأت عملية إعادة تموضع وانتشار خارج المدينة.



وقال الجيش إن هذه الخطوة تأتي في سياق الحفاظ على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.



وأفاد الجيش بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة على محوري جبل زين العابدين والمزارب وتكبيد المجموعات الإرهابية خسائر فادحة قبل أن يتمكنوا من اختراق عدة محاور في المدينة.

وأضاف الجيش السوري ان هجوم المسلحين تم بأعداد ضخمة وباستخدام كل الوسائط والعتاد العسكري والمجموعات الانغماسية.

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