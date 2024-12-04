قناة العالم
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
17 شهداء في قصف اسرائيلي على منطقة المواصي غربي خانيونس
عاجل
9 شهداء في قصف اسرائيلي على منطقة المواصي غربي خانيونس
عاجل
الدفاعات الجوية السورية تسقط مسيرة ثانية تابعة للارهابيين في ريف اللاذقية
عاجل
الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة ثانية تابعة للارهابيين في ريف اللاذقية
عاجل
الاحتلال يطالب باخلاء مربع سكني يؤوي 2000 اسرة بخانيونس تمهيدا لقصفه
عاجل
الجيش السوري يخوض اشتباكات مع الارهابيين في ريف حماة الشمالي الشرقي
عاجل
مراسل العالم:إضراب في عدة قطاعات بفرنسا يوم غد استنكارا للفشل الحكومي
عاجل
شهيدة وجرحى بقصف الاحتلال خياما للنازحين بمواصي خانيونس جنوبي القطاع
عاجل
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خياما للنازحين في مواصي خانيونس
عاجل
طائرات الكواد كابتر تطلق نيرانها على دوار الحلبي بجباليا البلد شمال القطاع