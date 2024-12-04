الجيش السوري يقتل 300 ارهابي بينهم أجانب خلال 24 ساعة

العالم-سوريا

وقال مصدر عسكري سوري: "وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى "هيئة تحرير الشام".

وأضاف: "تقوم قواتنا باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لا يقل عن ثلاثمئة قتيل بينهم جنسيات أجنبية، إضافة إلى إسقاط وتدمير أكثر من خمس وعشرين طائرة مسيرة".

كما أفاد التلفزيون السوري بأن "الاشتباكات تدور حاليا على محور المجدل في ريف حماه والجيش يثبت النقاط فيها، وكل الكلام عن سيطرة الإرهابيين على جسر محردة ليس صحيحا".