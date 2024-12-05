نقابة العمال الفرنسية تدعو إلى الإضراب بعد إسقاط حكومة بارنيه

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مدارس اوصدت ابوابها .. مستشفيات تعمل بالحد الأدنى، وسائل نقل عمومي مضطربة وخدمات عامة متدنية .. لا خبر هنا ينافس دعوة الكونفدرالية العامة للشغل السي جي تي الى اضراب يشل فرنسا .. هو قرار لم تُردع عنه نقابة العمال الاقوى في اوروبا اثر الاطاحة بحكومة ميشال بارنييه .. تقول إن ماكرون وسياسته الاقتصادية القاسية بلغت جيب المواطن البسيط.

وقال دانيال بانيوس وهو قيادي في اتحاد الشغل الفرنسي: كنقابيين يقع على عاتقنا دعم الوضعية الاجتماعية للعمال في المؤسسات، لأن الحكومة لها نظرتها الخاصة ولكن من جهتنا لنا دورنا الاجتماعي الذي نقوم به خاصة فيما يتعلق بالترفيع في الرواتب والمساواة في الأجور وهذا لا يأتي غالبا من الحكومة بل يتحقق بجهودنا نحن، يجب ان نستعد للعب دورنا، والمكافحة من أجل ذلك.

ماضية في قرارها اذن بالتصعيد النقابة تستقطب المعارضة ايضا وتزيد من اضطراب المشهد السياسي في فرنسا.



هذه صورة اخرى؛ الشارع لا يكتفي برفض موازنة اطاحت بحكومة عمرها ثلاثة اشهر في سابقة تاريخية في فرنسا، بل بلغ الغضب اوجه وصار احد اهم المطالب استقالة الرئيس ماكرون، وإيلاء الحكم لمن اختارهم الشعب، الائتلاف اليساري.



وقال باسكال سافولديلي وهو سيناتور بلدية فال دي مارن الفرنسية: استقالة الرئيس ستعكس شعوره بالمسؤولية، نحن قمنا باسقاط حكومته، والتي كانت في الاصل حكومة أقليّة سياسية، لأن رئيسها لم يحصل سوى على خمسة بالمائة في الانتخابات التشريعية، لذلك نحن الان نطالب بحكومة من تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة، التي تمثل كل مكونات الشعب.



اضراب واحتجاجات عمت بلدًا بلا حكومة ولا ميزانية، وفي ظل توسع رقعة الغاضبين من العمال والمزارعين والموظفين وملايين الرافضين لسياسة الايليزيه الخارجية وعلى رأسها الدعم المفضوح لحكومة المطلوب دوليا بنيامين نتنياهو.

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