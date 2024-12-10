مئات القتلى والجرحى بضربة جوية للجيش السوداني على سوق شمالي دارفور

العالم – خاص بالعالم

وقالت مجموعة محامو الطوارئ التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب في البلاد، ان الغارة استهدفت مدينة كبكابية في شمال دارفور، حيث ضربت سوق يتجمع فيه الأهالي من قرى مختلفة للتبضع.

وفي حادث منفصل، قالت المجموعة إن طائرة مسيّرة سقطت في ولاية شمال كردفان، في وسط السودان ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وفي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، تتواصل سلسلة الهجمات العشوائية بالطيران الحربي، حيث استهدفت الطائرات الحربية أحياء المطار، والرحمن، والمصانع باستخدام البراميل المتفجرة. وذلك بحسب ما صرحت به مجموعة محامو الطوارئ.



الجيش السوداني أكد تقيده التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. واضاف ان بعض الجهات السياسية المحسوبة على قوات الدعم السريع قامت بترويج الأكاذيب عقب كل استهداف تقوم به قوات الجيش لمواقع تنشط فيه.



واضاف الجيش انه هناك صمت حيال ما اسماها بالفظائع والانتهاكات المتعمدة والمروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المواطنين في جميع أنحاء البلاد.



اما انسانيا فقد اوضح تقرير صحفي ان السلطات الحاكمة في الفاشر في غرب السودان تمنع النازحين من الخروج بمقتنياتهم.



وقال ان اجمالي الاسر التي اتخذت هذا القرار بحقها هي510 اسرة اي ما يعادل اكثر من2550 شخصا.



واشار التقرير الى ان ما يحدث في مدينة الفاشر للنازحين والمواطنين معيب وان على أطراف النزاع حمايتهم.

مشددا على ضرورة ابعاد الحرب عن معسكرات النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية وقاهرة ومعقدة التي تعاني منها الغالبية العظمى للمجتمع السوداني، ولا سيما في إقليم دارفور ومعسكر النزوح واللجوء.

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