شاهد دورية للجيش اللبناني واليونيفل تتعرض لإطلاق نار إسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

واستمرار لتلك الخروقات قامت قوات الاحتلال الاسرائيلية بعملية تفجير واسعة في الخيام، وهي مستمرة منذ ليل الاثنين بعملية نسف المنازل والمباني.



كما أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والاودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم، في الوقت الذي سجل فيه سقوط عدد من القذائف المدفعية الاسرائيلية على أطراف شيحين والجبين.



واستهدفت طائرة درون اسرائيلية بغارة جوية مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان ما اسفر عن سقوط اصابات.كما لاحقت طائرة مسيرة اسرائيلية عناصر للدفاع المدني اللبناني خلال محاولتهم انتشال جثامين شهداء من بلدة شمع الحدودية واجبرتهم على الانسحاب .



وضمن انتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف العدوان تعرضت دورية مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفل لإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال خلال محاولتها فتح طريق عام عيترون.واطلقت دبابة ميركافا عدد من القذائف باتجاه أطراف بلدتي شيحين والجبين جنوب لبنان.



وكان الاحتلال الاسرائيلي قد استهدف الاثنين سيارة على طريق صف الهوا في بنت جبيل، بالقرب من حاجز الجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد سائق السيارة وجرح عسكريين بجروح طفيفة عند الحاجز.



وأغارت طائرة مسيّرة على سيارة في بلدة زبقين من دون وقوع إصابات. وتعرّضت بلدتا زبقين ومجدل زون في قضاء صور لقصف مدفعي مما أدّى إلى اضرار مادية في الممتلكات.



كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة قطمون الحرجية في خراج بلدة رميش بقذيفتين. وأفرجت قوات الاحتلال عن الأخوين سامر وسمير سنان، اللذين كانا خطفا منذ يومين في بلدة الغجر اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجيش وقوات الطوارئ الدولية عبر بلدة الغجر المحتلة.

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