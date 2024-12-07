شاهد تفاصيل الإجتماع الروسي الإيراني التركي في الدوحة ضمن مسار'أستانا'

العالم – خاص بالعالم

وعقب انتهاء اجتماع أستانا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، ضرورة وقف الاشتباكات فورا وبدء المحادثات السياسية في سوريا مشيرا الى إنطلاق المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المشروعة.



بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ونظيريه التركي والإيراني اتفقوا في الاجتماع على ضرورة وقف الأعمال القتالية في سوريا على الفور.



وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"نحاول المساعدة بالسبل الدبلوماسية ووقف سفك الدماء. إذا كانت المعارضة مسؤولة وتريد مصلحة الدولة، يجب عليها أن لا تواصل هذا المسار.الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض".



وقبل الاجتماع الثلاثي التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول خلاله الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في سورية.كما التقى عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان، وبحث معه الأزمة السورية، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الدوحة.



ويأتي هذا الاجتماع في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، بما في ذلك تصاعد الهجمات المسلحة في الشمال السوري وردود الجيش السوري باستهداف مواقع المسلحين في المناطق الساخنة. يذكر أن مسار أستانا، الذي انطلق في كازاخستان عام 2017 ، يهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.

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