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لهذا السبب الموقف الروسي حول سوريا مدعو الى تحرك أكبر على المستوى الإقتصادي

الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والمحلل السياسي حمزة البشتاوي، بأنه لن تكون للمشاريع المعاديه لسوريا ولتطلعات الشعب السوري اليد العليا في الميدان وان كان الآن المشهد صعب على مستوى عدد من المحافظات السورية منوها إلى أن صعوبة المشهد تتعلق بتقدير القيادة السورية بأن المهمة الاساس هي تجنيب المدن وتدمير البنى التحتية وإلحاق الدمار بالأحياء و بالمناطق المدنية.

العالم خاص بالعالم

ولفت البشتاوي إلى أن هذا ما يعني لا تنتبه إليه هذه الدول المعادية لسوريا وللشعب السوري، منوها أن هذه المجموعات لا يهمها ماذا تدمر، وماذا تقتل، ولكن الحكومة السورية بعد تجربة السنوات السابقة هي أكثر حرصا على المدن والأحياء داخل مراكز المدن، لذلك راينا إعادة انتشار وإعادة التموضع حول المدن.

ونوه الشتاوي إلى أن الموقف الروسي الان مدعو الى تحرك أكبر خاصة على المستوى الاقتصادي بما يعني أن هناك تشديد لحصار أكثر ومحاولة معاقبة الشعب السوري على موقفه وعلى ثباته على هذا الموقف الداعم لموقف الحكومة السورية باتجاه دعم المقاومة ورفض التطبيع والاستمرار بالسياسة السورية الواضحة تجاه قضايا المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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