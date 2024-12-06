لهذا السبب الموقف الروسي حول سوريا مدعو الى تحرك أكبر على المستوى الإقتصادي

العالم – خاص بالعالم

ولفت البشتاوي إلى أن هذا ما يعني لا تنتبه إليه هذه الدول المعادية لسوريا وللشعب السوري، منوها أن هذه المجموعات لا يهمها ماذا تدمر، وماذا تقتل، ولكن الحكومة السورية بعد تجربة السنوات السابقة هي أكثر حرصا على المدن والأحياء داخل مراكز المدن، لذلك راينا إعادة انتشار وإعادة التموضع حول المدن.

ونوه الشتاوي إلى أن الموقف الروسي الان مدعو الى تحرك أكبر خاصة على المستوى الاقتصادي بما يعني أن هناك تشديد لحصار أكثر ومحاولة معاقبة الشعب السوري على موقفه وعلى ثباته على هذا الموقف الداعم لموقف الحكومة السورية باتجاه دعم المقاومة ورفض التطبيع والاستمرار بالسياسة السورية الواضحة تجاه قضايا المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..