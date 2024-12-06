شاهد/ تفاصيل الإجتماع الثلاثي في بغداد لبحث التطورات في سورية

العالم – خاص بالعالم

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اكد خلال استقباله على حده وزراء خارجية ايران وسوريا أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية مضيفا ان بلاده تواصل بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي.

ولفت إلى أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عمّا شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.



هذا بينما أكد عراقجي، أن دعم كافة دول المنطقة لسوريا والعراق، أمر ضروري وحيوي لمحاربة الإرهابيين وهزیمتهم، مؤكدا على مواصلة المشاورات بين البلدين في ظل الوضع الحساس والراهن في سوريا.

بدوره شدّد وزير الخارجية السوري بسام صباغ على ضرورة حشد الجهود الدولية لدعم جهود التصدي للهجوم الإرهابي في سوريا مضيفا إن التطورات الحالية التي تشهدها سوريا تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل.

هذا بينما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، انه ناقش مع نظرائه بصورة تفصيلية الوضع الأمني الخطير في سوريا وتبعاته على الدول المجاورة وخصوصاً العراق، مضيفا ان بلاده تدين الهجمات الإرهابية المستمرة في المدن والمحافظات السورية.





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