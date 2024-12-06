الجيش الإيراني يطلق القمر الصناعي'فخر1'بنجاح إلى الفضاء

العالم – خاص بالعالم

واثبتت حاملة الأقمار الصناعية'سيمرغ' كفاءتها منذ إطلاقها الأول مع القمر الصناعي 'طلوع'، وصولا إلى مهامها الأخيرة مع القمر 'فخر واحد'، حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة في مجال الإطلاق الفضائي.

من أبرز الإنجازات في هذا الإطلاق هو الدقة في تحقيق السرعة اللازمة، حيث بلغ التفاوت أقل من خمسين مترا في الثانية، بسرعة تصل إلى 7754 مترا في الثانية.

وتمكنت الحاملة 'سيمرغ'، التي تعمل بوقود سائل، وتنطلق في مرحلتين ، من إدخال القمر الصناعي'فخر واحد' إلى مدار يبلغ ارتفاعه أربعمئة وعشرة كيلومترات، حيث أرسل الإشارة الأولى إلى المحطات الأرضية. كما تم وضع وحدة النقل المداري 'سامان واحد'، بوزن إجمالي يبلغ ثلاثمئة كيلوغرام، في المدار بنجاح.

وقال حسيني مونس متحدث وزارة الدفاع الإيرانية لشؤون الفضاء:"نعمل على تطوير وتوسيع قدرة حاملة الأقمار 'سيمرغ' لتستطيع في المستقبل القريب أن تحمل أقمارا صناعية بوزن 500 كيلوغرام".



وتعد وحدة 'سامان' للنقل المداري إنجازا تقنيا مهما، حيث تتيح نقل الأقمار الصناعية من المدارات المنخفضة إلى المتوسطة، وتوفر إمكانية نقل الحمولة الفضائية إلى أعماق الفضاء. وتم تصميم هذه المنظومة بجهود خبراء مركز أبحاث الفضاء الإيراني وبالتعاون مع مؤسسة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

ويمثل تشغيل هذه الوحدة خطوة حاسمة في مجال إرسال الأقمار الصناعية للاتصالات إلى المدار الأرضي الجغرافي المتزامن، وإرسال حمولات للأغراض البحثية والاستكشافية إلى الفضاء الخارجي.

وتعتبر إيران جزءا من قائمة تضم إحدى عشرة دولة تمتلك منظومة فضائية محلية متكاملة، تشمل التخطيط والتصنيع والإطلاق. وهذا الإنجاز يعزز مكانتها في امتلاك القدرات الفضائية المتكاملة، ويؤكد تقدمها في مجال الأبحاث والتقنيات الفضائية.

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