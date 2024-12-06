شاهد/ عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في3 مجازر للإحتلال

العالم – خاص بالعالم

تطبيقا لما يعرف بخطة الجنرالات التي تقضي بإفراغ شمالي قطاع غزة من سكانه واجبار الفلسطينيين على تهجير مناطقهم قسرا استهدف الاحتلال بكثافة نارية اخر مستشفى في شمال القطاع لتدمير آخر مقومات الحياة المتبقية.



ثلاثون فلسطينيا استشهدوا شمالي قطاع غزة في قصف قوات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المستشفى وفرضت عليه حصارا من جميع الجهات تحت غطاء ناري كثيف.

وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى، وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن عددا كبيرا من الشهداء ارتقوا داخل وفي محيط المستشفى، بينهم اربعة من الكوادر الطبية.

وأضاف ان الوضع داخل المستشفى كارثي، جراء اقتحامه من قبل جيش الاحتلال.

تعلقيا على استهداف الاحتلال الممنهج لمستشفى كمال عدوان قالت مارغاريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية انه لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان في غزة مؤكدة انه أي عملية هجوم على المستشفيات في غزة تخالف القانون الإنساني وشددت المتحدثة على توفير الحماية الكاملة للمسعفون و سيارات الاسعاف في غزة.



تزامنا مع العدوان على المستشفى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بيت لاهيا وافاد شهود عيان باندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا إثر القصف وسط مناشدات لجهات محلية لإنقاذ السكان.



وقد أسفرت إحدى الغارات على بيت لاهيا عن استشهاد خمسة عشرا فلسطينيا.

بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أخرج ثمانية عشر ألف مدني من بيت لاهيا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.



واستشهد ايضا عدد اخر من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي غزة.

وفي جنوب القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي مدينة رفح.



وفي وسط القطاع، اصيب عدد من الفلسطينيين في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

فيما شنت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني في المناطق الجنوبية لمدينة غزة كما استهدفت مدفعته شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..