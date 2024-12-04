22 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 22 عملا مقاوما بالضفة، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار وتفجير عبوات، وتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات.

ففي القدس العاصمة، اندلعت مواجهات في بلدة سلوان ومخيم قلنديا تخللها القاء حجارة وتصدي للمستوطنين.

وفي رام الله، تصدى أهالي بلدة ترمسعيا لهجوم للمستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات عربونة وفقوعة وعرابة ويعبد في جنين.

في حين، أطلق مقاومون النار تجاه مجموعة من المستوطنين بالقرب من بلدة سلفيت، قبل أن يمكنوا من الانسحاب بسلام.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، كما تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في بلدة عزون.

كما شهدت بلدة رامين في طولكرم مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وفي نابلس، فجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في بلدة المساكن الشعبية، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بيت فوريك وأودلا وعقربا وبيتا.

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أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الاخيرة وضمن معركة "طوفان الأقصى" 04/12/2024



الملخص:

مجموع أعمال المقاومة: 22



كالتالي :

· اشتباكات مسلحة واطلاق نار: 3

· عبوات ناسفة: 3

· تصدي للمستوطنين: 3

· مظاهرات: 1

· اندلاع مواجهات والقاء حجارة: 12



التفاصيل :

القدس

- سلوان: تصدي للمستوطنين والقاء حجارة.

- مخيم قلنديا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.



رام الله

- ترمسعيا: تصدي للمستوطنين والقاء حجارة.



جنين

- عربونة: اشتباكات مسلحة.

- يعبد: تفجير عبوة ناسفة واندلاع موجهات.

- فقوعة: تفجير عبوة ناسفة واندلاع موجهات.



سلفيت

- سلفيت: اطلاق نار.



قلقيلية

- قلقيلية: اشتباكات مسلحة واندلاع موجهات.

- عزون: تصدي للمستوطنين والقاء حجارة.



طولكرم

- رامين: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.



نابلس

- المساكن الشعبية: تفجير عبوة ناسفة واندلاع موجهات.

- بيت فوريك: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- اودلا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- عقربا: مظاهرات.

- بيتا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.



???? العمليات النوعية:



· اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، التصدي للمستوطنين والقاء حجارة على مركباتهم قرب بلدة عزون.

· عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين بالقرب من سلفيت .

· اشتباكات مسلحة خلال اقتحام عربونة والقاء عبوة ناسفة خلال المواجهات في بلدة عرابة وفقوعة.

· القاء عبوة ناسفة خلال المواجهات في المساكن الشعبية بمدينة نابلس.

· التصدي للمستوطنين والقاء حجارة على مركباتهم قرب بلدة سلوان في القدس.