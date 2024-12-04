'أطباء بلا حدود' تدعو لحماية المرضى واحترام المرافق والطواقم الطبية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" ان المنظمة قالت في منشور لها على منصة (إكس)، أمس الأربعاء، "أن جنودا من الجيش الإسرائيلي داهموا المستشفى التركي في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة".

وتابعت، "بحسب المعلومات التي جمعتها طواقم أطباء بلا حدود في الثالث من كانون الأول/ديسمبر في الضفة الغربية، داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى التركي في طوباس، وأطلقت النار بداخله، واحتجزت العاملين فيه وهددت المرضى وألحقت أضرارا بغرفة الطوارئ".

وأشارت إلى اعتقال خمسة من أفراد الطاقم الطبي وإصابة شخص واحد، خلال المداهمة التي استمرت ساعة كاملة.

وتابعت: "كما هُدد الطاقم الطبي الموجود هناك بالسلاح وأُخضعوا لاستجواب عدواني، وقيل للمرضى ألّا يتحركوا من أماكنهم وإلا سيُطلق النار عليهم وسيُقتلون".

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التوغّل ليس إلا واحدا من الهجمات الكثيرة على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

وقالت نائبة رئيس بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين كارين روبرت، التي أفرد المنشور حيزا لتصريحاتها: "هذا التوغّل العنيف مرفوض وصادم".