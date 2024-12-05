وزير الخارجية السوري يبحث آخر تطورات الأوضاع مع نظيره المصري وقائد قوة 'أندوف'

العالم _ سوریا

وتناول اتصال صباغ مع نظيره المصري حسبما ذكر موقع «اليوم السابع» المصري آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، وخاصة في إطار جامعة الدول العربية.

وجدد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

من جهة ثانية استقبل صباغ، أمس، اللواء نيرمال ثابا، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في سوريا، حسبما ذكرت وكالة «سانا».

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها اللواء ثابا خلال فترة عمله، وأشار إلى أهمية استمرار "أندوف" في الوفاء بولايتها، والدور الذي تقوم به في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية على طول خط فصل القوات في الجولان السوري المحتل.

وجدد صباغ إدانة سوريا ورفضها للإجراءات غير القانونية التي قام بها كيان الاحتلال مؤخراً على طول الخط، والتي تعد خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على ضرورة قيام مجلس الأمن بوضع حد لتلك الانتهاكات.

من جهته أكد اللواء ثابا التزام قوات "أندوف" بالعمل على تنفيذ الولاية الممنوحة لها ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة الفصل، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه سوريا لـ"أندوف".