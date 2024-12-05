الجيش السوري يوسع نطاق أمان حماة ويوقع مئات الإرهابيين وآلياتهم

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وذكر مصدر عسكري أن «وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام»، حسب وكالة سانا.

وأضاف المصدر: أن «قواتنا تقوم باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري- الروسي المشترك، موقعةً في صفوفهم ما لا يقل عن 300 قتيل بينهم جنسيات أجنبية، إضافة إلى إسقاط وتدمير أكثر من 25 طائرة مسيّرة».

وحسب وكالة «سانا» فقد أبعد الجيش التنظيمات الإرهابية أكثر من 20 كم عن أحياء مدينة حماة، في حين أكدت وسائل إعلامية رسمية وصول تعزيزات كبيرة للجيش السوري على محور السعن وريفه لدعم المحور بالكامل.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن الجيش بسط أمس سيطرته على العديد من القرى والبلدات في أرياف حماة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، بعد اشتباكات ضارية مع تنظيم «النصرة» وحلفائه من التنظيمات الإرهابية، بتغطية نارية من الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، وأسقط للإرهابيين العديد من المسيرات الانتحارية.

بدوره بيَّن المصدر، أن الجيش خاض اشتباكات ضارية مع الإرهابيين بريف منطقة سلمية الشمالي وعلى محور الشيخ علي كاسون – العيور ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير نحو 23 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة بمن فيها من إرهابيين أيضاً.

كما قضى الجيش والقوات الرديفة على العشرات من الإرهابيين، في اشتباكات ضارية بمحاور ريف حماة الغربي وسهل الغاب الشمالي الغربي، وخصوصاً على محور الكريم ـ قبر فضة ـ الحرة إلى الدرابلة.

وأوضح المصدر أن الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك، شن عشرات الغارات على تحركات راجلة ومؤللة للإرهابيين في محاور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات منهم قتلى وجرحى، وتدمير آلياتهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش أسقطت عدة طائرات انتحارية مسيرة للمجموعات الإرهابية المسلحة في أثريا ببادية سلمية الشرقية، وفي محيط بلدة السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي، التي شهدت إحباط هجوم إرهابي على يد الجيش.

كما أسقط أهالي قرية جرجرة بريف حماة الغربي في أجواء قريتهم طائرة مسيرة انتحارية أطلقها الإرهابيون لاستهداف المناطق السكنية.

وذكر المصدر أنه حتى مساء أمس أصبحت قرى كثيرة بريف حماة في قبضة الجيش، ومنها: سروج _ الحمرا _ الخرسان _ حلبان _ الشيخ علي كاسون _ الطوبي _ الفانات _ الحمرا _الرهجان – أم الميال – معرشحور _ مريود، وجميعها آمنة.

وفي سهل الغاب، أصبحت محاور الجيد والكريم والشريعة والحاكورة والعزيزية كلها آمنة، وفق المصدر الذي أكد أن أهالي جميع تلك المناطق والأرياف في محافظة حماة، شكلوا وحدات شعبية تطوعية لمساندة وحدات الجيش في تطهير مناطقهم من الإرهاب.