بالفيديو.. تقدم للجيش السوري بعد مواجهات عنيفة بريف حماة

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مواجهات عنيفة بريف حماة الشمالي الشرقي أدت لسيطرة الجيش السوري على قرية الطوبا فيما تتركز الاشتباكات على محور سروج ومحور قرية الكريم بسهل الغاب.

توسيع نطاق سيطرة الجيش السوري بريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي يوسع نطاق حماية مدينة حماة.

وقال الاعلامي السوري، رضا الباشا، ان "سنكون امام مشهد عسكري مختلف عما كنا عليه الايام الماضية سواء على جبهات ريف حماة هنا في المدينة وفي الارياف العميقة، والامر ايضا ينحسب على جبهات طريق حلب خناصر أثريا، الجيش السوري اليوم يقف على مشارف مدينة خناصر وهو توسع من اجل الوصول لى مدينة الظفيرة التي تعتبر مدخل مدينة حلب، كلتا الجبهتان اذا جمعناهم مع بعضهما البعض سنلاحظ ان الجيش السوري يحاول ان يتقدم الى حلب من محورين، محور ريفها الجنوبي عند خناصر وصولا الى السفيرة، ومن هنا ريف حماه الشمالي وصولا الى خان شيخون ومنها العودة الى الطريق الدولية الى مدينة حلب ".

التطورات الميدانية أرخت بظلالها على يوميات المدنيين في المدينة وعمقت ثقة الأهالي بالجيش.

وقال مواطن سوري "اذا دخلت المجموعات المسلحة الى هنا، اول شيء سيذهب الامن والامان من خطف وسلب ونهب، ونحن لا نريد هذا الشيء سواء هنا او في اي محافظة اخرى، ندعوا الله ان ينصر الجيش ان شاء الله"

مسار المعارك الطاحنة في ريف حماة والانتصار بكسر شوكة الإرهاب سيرسم بحسب مراقبين مستقبل سورية.

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