تونس تدعو المجموعة الدولية لمساندة سوريا

العالم - تونس

وأعربت الوزارة، في بيان، عن تنديد تونس بشدة بالهجمات التكفيرية التي استهدفت شمال سوريا في المدة الأخيرة، مؤكدةً تضامنها التام مع دمشق.

ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش السوري تنفيذ العمليات والضربات الجوية تصدياً لهجمات المجموعات التكفيرية في مناطق في ريف حماة وإدلب وحلب منذ أيام.

وفي الساعات الماضية، نفّذ الطيران الحربي السوري – الروسي المشترك وقوات المدفعية ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد التكفيريين ومحاور تحركهم في ريف حماه، ما أدى إلى مقتل عشرات التكفيريين وتدمير عتادهم وآلياتهم، بحسب ما أكده مصدر عسكري سوري.

وقد أدّت الهجمات التكفيرية إلى نزوح 150 ألف سوري في محافظة حلب خلال أسبوع، وفق ما أكد ممثّل المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، مشيراً إلى أنّ “عدد النازحين في تزايد مستمر”.