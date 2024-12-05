منشق عن الفصائل المسلحة يكشف عن تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا

العالم - سوريا

وأفاد أحد العناصر المنشقة عن "هيئة تحرير الشام"، المعروف بـ"أبو محمد الإدلبي"، أن مدربين أوكرانيين قاموا بتدريب الإرهابيين في سوريا، على استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء البلاد.

واتهمت روسيا، أوكرانيا بتقديم الدعم العسكري للتنظيمات المسلحة في سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام لاستهداف المصالح الروسية والسورية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -يوم الثلاثاء الماضي- إن أوكرانيا تقدم الدعم العسكري، خاصة بالطائرات المسيرة، لمقاتلي الفصائل المسلحة في الهجوم الواسع الذي تشنه على شمال غربي سوريا منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في سوريا قائلا "نود لفت الانتباه خصوصا إلى وجود آثار يمكن التعرف عليها تشير إلى ضلوع المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية في تنظيم الأعمال العدائية وتزويد المقاتلين بأسلحة في شمال غربي سوريا".