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جيش الاحتلال يطرد الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يطرد الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية
الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدات وقرى بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقل 7 فلسطينيين بينهم فتاة، ضمن اعتداءات يومية موسعة بموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 14 شهرا.

العالم _ فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وسط إطلاق الرصاص الحي، وداهمت أحد المنازل واعتقلت المواطن نشأت هيرون".

وقامت قوات الاحتلال باعتقال "هشام إبراهيم تيسير شاهين، ومحمد أحمد مزيد من قرية تلفيت، والطالبة في جامعة النجاح الوطنية نور محمود بدران من قبلان، وجميل العرايشي ووالده من روجيب، وأحمد عبداللطيف حنني من بيت فوريك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها".

وأفاد شهود عيان في بلدة بيت فوريك بأن "قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على إخلاء منازلها، بحجة تفجير جسم مشبوه".

وبموازاة حرب الإبادة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 805 مواطنين فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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