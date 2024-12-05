بالفيديو.. مراسم تشييع شهداء مجهولي الهوية في طهران

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وافاد مراسل العالم، مهدي عبدالصاحب. انه بالتزامن مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، تقام مراسم تشييع رفات جثامين 100 شهيد من شهداء الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الاسلامية بالعاصمة طهران، و 100 شهيد في باقي المحافظات الايرانية.

واشار الى انه قبل مراسم التشييع القى رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف كلمة اكد فيها ضرورة الحفاظ على مسير الشهداء والجهاد.

وبين مراسلنا ان الجماهير توافدت لتشييع الشهداء والذي تتراوح اعمارهم وفق تحليل الحمض النووي بين 18 و 25 عاما.

واضوح انهم قد استشهدوا خلال عملية كربلاء 5 في شلمجة، عملية رمضان في شرق البصرة، عملية الفجر 3 في مهران، عملية عاشوراء في ميمك، عملية عاشوراء 2 في جنجولة، عملية كربلاء 6 في سومر،عملية مسلم عقيل في سومار،كربلاء العملية الأولى في مهران، العدو الواحد عام 1967 في الشلامجة والمجنون، عملية والفجر الرابعة في بنجفين، عملية والفجر السادسة في شيراز، عملية بدر شرق دجلة، عملية كربلاء الرابعة في أم الرصاص، عملية والفجر الأولى في الفكة.

وقد رسم هؤلاء الشهداء اروع ملاحم الفداء بتقديم دماءهم من اجل ايران والوطن والاسلام، وبعد مراسم التشييع سيتم دفنهم في أكثر من 100 مكان في البلاد، كما سيتم دفن جثامين الشهداء السبعة المجهولين في طهران.

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