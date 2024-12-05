قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مراسلة العالم: اشتباكات مع الارهابيين بريف حماة مع سيطرة نارية للجيش
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مراسلة العالم: الارهابيون يطلقون القذائف على الاحياء السكنية في ريف حماة
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الدفاع المدني: الاسلحة المستخدمة شمال القطاع لديها قدرات تدميرية واسعة
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سرايا القدس تدمر آليتين للاحتلال في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة
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نائب قائد الحرس العميد فدوي: على الشعب أن ينتظر عملية الوعد الصادق 3
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القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي تهديد ضد ايران
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التلفزيون السوري:الجيش يحبط كل محاولات الارهابيين لاحداث خرق بجبهة حماة
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جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعا للاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح
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الاحتلال يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية