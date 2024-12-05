مراسلة العالم: الجيش السوري يوقع مئات الارهابيين بـ ’كمائن الموت’

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وأفادت مراسلة قناة "العالم"، دارين فضل، بـ "ان المجموعات الارهابية نفذت هجمات متعددة على محوري ريف حماة الشمالي وريف حماة الشمالي الشرقي، موضحة ان الجيش السوري في ريف حماة الشمالي استدرج مسلحي ما يسمى "العصائب الحمر" الى كمائن على محور جبل زين العابدين، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت هذه الاشتباكات لساعات قتل خلالها عدد كبير من الارهابيين، وهناك حصيلة تتجاوز الـ 300 قتيل وهم اعترفوا بانهم خسروا خيرة عناصرهم وقادتهم في هذه المعركة كذلك هم ادعوا انهم سيطروا على جسر محردة وجبل زين العابدين هذه الاخبار عارية عن الصحة الهجوم فشل وعادوا من حيث أتوا.

وأضافت أن "العصائب الحمر" هي ذراع لتنظيم القاعدة الارهابي وكان قد اسسها وفق المعلومات "أبو رفيق الاوزبكي" وقادرها واشرف عليها أبو سلمان البلاروسي وابو يقضان المصري، وبالتالي اغلب قادتها وعناصرها من الجنسيات غير السورية".

وعلى المحور الشمالي الشرقي لريف حماة قالت "إن المجموعات الارهابية شنت هجوما كبيرا على محور السعن تحديدا كان هناك عدد كبير من الارهابيين هاجمت مواقع الجيش السوري في تلك المنطقة واستخدموا عدد كبير كذلك من المسيرات المتطورة، تراجع الجيش السوري من بعض النقاط يفسح المجال امام القوة المهاجمة بالتقدم لتجد نفسها انها وقعت في كمائن موت مستهدفة من قبل نيران الطيران الجوي والمدفعية من ثم دارت اشتباكات عنيفة وكذلك كان هناك قتلى وجرحى بعدد كبير على ذلك المحور، ومن ثم استعاد الجيش السوري السيطرة على تلك النقاط واعاد التمركز"، مضيفة "هذا هو التكتيك العسكري الذي انتهجه الجيش السوري معارك ريف حماة خلال الساعات الماضية لا تغير في خارطة السيطرة الخطوط الدفاعية للجيش السوري قوية بتلك المحاور وهذا كله في ظل استمرار وصول التعزيزات العسكرية للجيش السوري".

وبشأن المعارك في ادلب وريفها قالت مراسلتنا "ان الجيش السوري يتخذ تكتيك آخر من ناحية انه يستهدف البنية التحتية للجماعات الارهابية من خلال ضرب ارتال التعزيزات التي تخرج باتجاه جبهات القتال كذلك من خلال استهداف مقرات القيادة وغرف العمليات من اجل تشتيتهم وقطع اي تواصل ممكن بين الجماعات المسلحة على محاور القتال".

وأضافت "بحصيلة اجمالية نحن نتحدث عن ما يقارب 2000 قتيل حتى اليوم منذ بدء هذا الهجوم الارهابي ومنذ بدء العمليات العسكرية للجيش السوري الهجمات فشلت على ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي وهناك قتلى بالمئات في صفوف الارهابيين من جنسيات غير سورية".

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