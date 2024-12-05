تشييع رفاة 300 شهيد مجهول الهوية في ايران

العالم - ايران

بدأت في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) من صباح اليوم الخميس مراسم تشييع رفاة 200 شهيد مجهول الهوية في مراكز محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية و 100 شهيد مجهول الهوية في العاصمة طهران .

وتأتي هذه المراسم في يوم ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بضعة الرسول الاكرم (ص) وهو يوم الشهداء مجهولي الهوية في ايران .

وبدأت مراسم رفاة 100 شهيد مجهول الهوية في طهران في الساعة الثامنة صباحا من امام بوابة جامعة طهران .

يذكر ان هؤلاء الشهداء هم من شهداء الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها نظام ديكتاتور العراق المقبور صدام حسين على الجمهورية الاسلامية الايرانية للفترة 1980 - 1988 م)، وتم العثور على رفاتهم مؤخرا في المناطق التي شهدت الحرب انذاك .