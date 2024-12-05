قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مصدر سوري: قواتنا تتمركز بنقاط متقدمة وتشكل حصنا أمام التسلل الى حماة
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مصدر سوري: قواتنا تتمركز في نقاط متقدمة وتشكل حصنا أمام تسلل الى حماة
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مصدر سوري:لاصحة للانباء عن وصول الارهابيين الى جسر المزراب في حماة
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مراسلة العالم: الجيش يعمل على تعزيز خطوطه الدفاعية في ريف حماة الشمالي
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الطيران السوري والروسي يدمر الكثير من اليات الارهابيين بريف حماة الشمالي
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حماس: لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل
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حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الاسرى بسبب افشاله للصفقة
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حماس: مقتل مزيد من الاسرى يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة
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حماس: اعتراف الاحتلال بمقتل 6 أسرى يؤكد صحة روايتنا وتحمله المسؤولية
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العفو الدولية: اسرائيل ترتكب ابادة جماعية بغزة وتعامل اهلها كأنهم ليسوا بشرا