المسلحون يعمدون على إحداث تغيير ديموغرافي في حلب + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر لفت الزميل وسام الجردي أن الجيش السوري كان قد نجح أمس بنصب كمين لأكثر من 300 مقاتل من ذوي التجهيزات والخبرة القتالية الكبيرة المعروفة بـ"القبعات الحمر" والتي وصلت إلى قرب قمحانة والمجدل، وتمكن من قتلهم جميعا وملاحقات فلولهم حتى ساعات الصباح الباكر، حيث عاد الهدوء تقريبا في ساعات الفجر إلى هذا المحور الشمالي الأوسط وتحديدا بالقرب من مدينة حماة على أطراف جبل زين العابدين.

وبين أن الاشتباكات عادت منذ الصباح على نفس المحاور حيث يحاول المسلحون تكثيف الهجوم لإحداث خرق للوصول إلى مدينة حماة ولكن حتى الآن لم يستطيعوا وأحبطت جميع محاولاتهم بشكل كامل، حيث أن قوة نارية يتعامل معها الجيش السوري بشكل كبير لصد أي محاولات للدخول من هذه المنطقة أو محاولات للإشغال التي يقوم بها المسلحون على أكثر من محور لتشتيت قوة الجيش السوري في محاولة للوصول إلى مدينة سلمية والالتفاف حولها باتجاه مدينة حماة.

وشدد على أن الوضع الإنساني في مدينة حلب خطير ومؤثر جدا نتيجة أن الناس لم تستطع التعايش مع هذه الجماعات المسلحة التي تفرض عليهم فتح محالهم التجارية أو حتى تقوم بسلب ممتلكاتهم العامة، وسجلت هناك أكثر من حالة انتهاك بحق السكان أو سرقة لمراكز الحوالات المالية والبنوك.

وقال: المجرمون يخوفون الناس بشكل كبير ويجبرونهم حتى على التكلم أمام الكاميرات على أن الوضع جيد وهم مرتاحين.. ولكن هذا ليس صحيحا.

وأضاف أن جبهة تحرير الشام قامت برفع أسعار البنزين إلى حوالي 40 ألف ليرة سورية فيما كان سعره عند الدولة 13,000 ليرة سورية.. أي رفعته ثلاث أضعاف عن سعره في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن المسلحون استأثروا أيضا حتى بالمناهج الدراسية وأجبروا المعلمين على إعطاء الطلاب مناهج غير معتادين عليها.

كما أكد أن تغييراً ديموغرافياً كبيراً يعمل عليه المسلحون إذ يحاولون إفراغ بعض المناطق من سكانها وإدخال ناس من مناطق أخرى باتجاه مدينة حلب، حيث تجري عمليات اغتصاب وسرقة واضحة للمنازل.

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