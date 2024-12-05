قناة العالم
الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
توقف الاتصالات في حلب السورية جراء استهداف الارهابيين للمقاسم الهاتفية
عاجل
القسام تبث مشاهد لكمينها الثالث في الكمين المركب ضد الاحتلال شرق رفح
عاجل
15 شهيدا ومصابون بغارة اسرائيلية على منزل ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
عاجل
الدفاعات الجوية السورية تعلن اسقاط طائرتين مسيّرتين في أجواء دمشق
عاجل
كلمة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم عند الـ 6 مساء بتوقيت بيروت
عاجل
السيد الحوثي: ندعو شعبنا للخروج المليوني غدا الجمعة
عاجل
السيد الحوثي: ما يعبر عنه شعبنا بخروجه يعكس الوعي وهو جزء من المرابطة
عاجل
السيد الحوثي: ايران تقدم الدعم والمساندة للمقاومة وللشعب الفلسطيني
عاجل
السيد الحوثي:من يقف مع الشعب الفلسطيني بشكل متميز هو محور المقاومة
عاجل
السيد الحوثي:ماتبذله جبهات الاسناد واضح في ظل التخاذل العربي والاسلامي